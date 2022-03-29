Девушка показала легкий способ избавиться от желтизны на осветленных волосах

Девушка показала способ нанесения фиолетового шампуня на осветленные волосы

Блогерша показала легкий способ избавиться от желтизны на осветленных волосах и удивила пользователей сети. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

В ролике Милена объяснила, что многие люди неверно используют шампунь с пурпурным пигментом, который нейтрализует медные и желтые тона на светлых волосах. Девушка отметила, что большинство наносит средство на мокрые пряди, в то время как на самом деле следует проводить манипуляцию на сухих локонах.

На размещенных кадрах героиня материала распределила фиолетовый шампунь на сухие волосы и оставила на несколько минут. Затем она смыла средство и продемонстрировала получившийся результат: видно, что автору видео удалось полностью избавиться от желтого оттенка прядей, которые после процедуры приобрели платиновый оттенок.

Публикация стала вирусной и набрала 3,4 миллиона просмотров. Подписчиков блогерши удивил ее лайфхак. «Ого! Это очень полезно! Спасибо!», «Сногсшибательный результат, выглядит великолепно!», «Я мечтаю о таких волосах!», «Ты меня удивила. Мне надо это попробовать», «Гениально!» — писали юзеры.

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