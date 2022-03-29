Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Дания
3:0
Завершен
Сербия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Кипр
2:0
Завершен
Эстония
Лига наций УЕФА|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Испания
Сегодня
21:45 (Мск)
Исландия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Спорт

Энтони Джошуа оценил удар Уилла Смита во время «Оскара»

Боксер Энтони Джошуа похвалил Уилла Смита за удар во время «Оскара»

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа оценил удар американского киноактера Уилла Смита во время церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает The Sun.

Джошуа похвалил действия Смита, который ударил ведущего церемонии американца Криса Рока. Тяжеловес признался, что горд поведением голливудского актера. Он в шутку посоветовал Смиту в следующий раз нанести удар кулаком.

Смит во время церемонии ударил Рока. Так киноактер отреагировал на шутку комика о прическе его жены Джады Пинкетт-Смит. Ведущий церемонии сравнил женщину с героиней фильма «Солдат Джейн». Вернувшись на место, Смит накричал на комика, призвав того прекратить шутить над его супругой, которая страдает от алопеции (аутоиммунное заболевание, ведущее к выпадению волос, — прим. «Ленты.ру»).

Смит играл американского боксера Мухаммеда Али в байопике «Али» 2001 года. Чтобы сыграть чемпиона мира, голливудский актер набрал 15 килограмм мышечной массы и на момент съемок весил почти 90 килограммов.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина заявили о прогрессе по итогам переговоров в Стамбуле
Богатые россияне бросились скупать недвижимость в одной стране
В Раду внесен законопроект о запрете Русской православной церкви
Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро
Мужчина поселил у себя дома одну из самых ядовитых змей мира и был укушен ею
Энтони Джошуа оценил удар Уилла Смита во время «Оскара»
В Лондоне арестовали яхту российского олигарха
В Израиле неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице
Стюардесса раскрыла самую неуместную на борту самолета одежду
Жена Уилла Смита сделала первое заявление после скандала на «Оскаре»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.