Энтони Джошуа оценил удар Уилла Смита во время «Оскара»

Боксер Энтони Джошуа похвалил Уилла Смита за удар во время «Оскара»

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа оценил удар американского киноактера Уилла Смита во время церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает The Sun.

Джошуа похвалил действия Смита, который ударил ведущего церемонии американца Криса Рока. Тяжеловес признался, что горд поведением голливудского актера. Он в шутку посоветовал Смиту в следующий раз нанести удар кулаком.

Смит во время церемонии ударил Рока. Так киноактер отреагировал на шутку комика о прическе его жены Джады Пинкетт-Смит. Ведущий церемонии сравнил женщину с героиней фильма «Солдат Джейн». Вернувшись на место, Смит накричал на комика, призвав того прекратить шутить над его супругой, которая страдает от алопеции (аутоиммунное заболевание, ведущее к выпадению волос, — прим. «Ленты.ру»).

Смит играл американского боксера Мухаммеда Али в байопике «Али» 2001 года. Чтобы сыграть чемпиона мира, голливудский актер набрал 15 килограмм мышечной массы и на момент съемок весил почти 90 килограммов.