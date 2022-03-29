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Кадыров призвал зайти в Киев и забрать его

Глава Чечни Кадыров заявил чеченским бойцам, что надо зайти в Киев и забрать его

Фото: globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время обращения к принимающим участие в специальной операции на Украине чеченским бойцам заявил, что надо завершить начатое и не останавливаться: зайти в Киев и забрать его. Его слова во вторник, 29 марта, приводит информагентство «Чечня Сегодня».

«Да, действительно, трудные бои идут в Мариуполе и в других местах. Они восемь лет там готовились, выделяли миллиарды долларов, и их учили все спецслужбы мира и инструктора военной тематики, но мы превосходим во всем», — отметил Кадыров.

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Ранее он записал голосовое сообщение по поводу переговоров между Россией и Украиной, в котором раскритиковал проходящую в Турции встречу делегаций.

О начале военной операции России по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. Как заявил президент Владимир Путин, таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

29 марта во дворце Долмабахча в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины. Встреча началась с беседы между главой российской делегации, помощником президента России Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. По словам Мединского, Кремль займется рассмотрением предложений Киева по договору, после чего даст ответ.

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Евгения Куликова
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