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Спорт

Медведева объяснила участие в фотосессии для Maxim

Фигуристка Евгения Медведева: фотосессия для Maxim стала для меня экспериментом
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила участие в фотосессии для журнала Maxim. Ее слова приводятся на странице издания во «ВКонтакте».

22-летняя спортсменка рассказала, что получила предложение в конце 2021 года. Она заявила, что фотосессия стала для нее интересным экспериментом. «Мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова!» — призналась Медведева.

Журнал с фигуристкой на обложке выйдет 1 апреля. Выпуск посвящен 20-летнему юбилею издания в России. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила фотосессию, заявив, что подобные съемки популяризируют фигурное катание.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Она объявила о завершении карьеры в декабре прошлого года.

Андрей Стрельцов
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