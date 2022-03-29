The Washington Post подтвердила факты размещения украинской армии в жилых домах

Американская газета The Washington Post подтвердила случаи обороны ВСУ в жилых кварталах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно размещают свою технику и военных в жилых домах и кварталах, прикрываясь мирными жителями, как об этом говорят российские власти. Статья об этом вышла в американской газете The Washington Post, выдержки из нее публикует ТАСС.

Авторы материала подтверждают, что желание украинских военных выстроить оборону от российских атак часто приводит к неоправданным жертвам гражданских. Они приводят инцидент с попаданием ракеты в жилой дом в Киеве, который, как оказалось, служил прикрытием для размещения украинских РСЗО.

«Свист украинских систем залпового огня нагоняет страх на жителей, беспомощно глядящих на свои разрушенные дома. За ним еще один. Кажется, что орудия размещены рядом, возможно, в нескольких улицах, и уж точно внутри столицы», — описывает газета впечатления оказавшегося неподалеку корреспондента.

Как подчеркивают журналисты, такие случаи происходили неоднократно в разных населенных пунктах. По их мнению, такой подход может пошатнуть усилия западных стран, обвиняющих Россию в намеренном уничтожении гражданских объектов.

«Практически все районы большинства городов превратились в милитаризованные зоны в большей или меньшей степени, что делает их потенциальными целями российских войск», — говорится в публикации.

Свое мнение насчет происходящего высказал и специалист по гуманитарному праву международной организации Human Wrights Watch Ричард Вир. Он указал, что во время боевых действий военная техника считается законной целью атаки, и ответственность за ее размещение в городах лежит на командовании.

«Если они этого не делают, то это является нарушением законов войны, потому что вся эта военная техника является законной мишенью», — подчеркнул Вир.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что Народная милиция при поддержке Вооруженных сил (ВС) России сумела взять под контроль 135 населенных пунктов в Донбассе. В ведомстве уточнили, что сейчас бои продолжаются за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку.