Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россия анонсировала новые контрсанкции

Премьер-министр Мишустин заявил, что власти России готовят новый пакет контрсанкций

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с представителями фракции КПРФ российский премьер отметил, что правительству важна конструктивная работа с депутатами Госдумы на фоне интенсивного давления на страну.

«Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций — рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это и было ранее», — заявил Мишустин.

Материалы по теме:
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта
«Ценники меняли по нескольку раз в день» Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
«Ценники меняли по нескольку раз в день»Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
25 марта

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что власти России разрабатывают проект указа президента Владимира Путина об ответных мерах визового характера для недружественных стран.

По словам дипломата, в фокусе внимания Москвы находится выработка и законодательное обеспечение ответных мер на действия США и их сателлитов. Директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский отмечал, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры на западные санкции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия сократит военную активность под Киевом и Черниговом
Европа отвергла требования оплачивать газ в рублях
103-летняя женщина отметила очередной день рождения и дала совет молодежи
Названо условие для встречи Путина и Зеленского
Россия призвала Украину соблюдать Женевскую конвенцию в отношении пленных
Президент Эстонии принял нового посла России и поделился мыслями о спецоперации
Производитель упаковки Ball закрыл бизнес в России
Мединский заявил о двух шагах России навстречу Украине
Путину доложат о предложениях Киева по условиям соглашения с Украиной
Домушники украли миллионы рублей в Подмосковье и были пойманы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.