Россия анонсировала новые контрсанкции

Премьер-министр Мишустин заявил, что власти России готовят новый пакет контрсанкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с представителями фракции КПРФ российский премьер отметил, что правительству важна конструктивная работа с депутатами Госдумы на фоне интенсивного давления на страну.

«Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций — рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это и было ранее», — заявил Мишустин.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что власти России разрабатывают проект указа президента Владимира Путина об ответных мерах визового характера для недружественных стран.

По словам дипломата, в фокусе внимания Москвы находится выработка и законодательное обеспечение ответных мер на действия США и их сателлитов. Директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский отмечал, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры на западные санкции.