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Посол Латвии рассказал о высылке части дипломатов республики из России

Посол Латвии Риекстиньш заявил, что Россия вышлет часть дипломатов республики

Фото: Globallookpress.com

Посол Латвии Марис Риекстиньш заявил, что Министерство иностранных дел (МИД) России приняло решение выслать часть дипломатов республики из страны. Его цитирует ТАСС.

По словам Риекстиньша, его и остальных послов стран Прибалтики 29 марта вызвали в МИД России. В ведомстве им сообщили о решении объявить «определенное число» дипломатов персонами нон грата. «Я могу только от себя лично сказать, что не удивлен таким решением, это было ожидаемо, очевидно», — заявил посол.

Точное число высылаемых дипломатов Риекстиньш называть отказался. По его словам, решение о разглашении такой информации должна принять Рига.

Посол также выразил сожаление по поводу того, что из-за ситуации на Украине отношения России и Латвии зашли «в довольно печальный период».

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Алиса Реброва
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