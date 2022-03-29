Посол Латвии рассказал о высылке части дипломатов республики из России

Посол Латвии Риекстиньш заявил, что Россия вышлет часть дипломатов республики

Посол Латвии Марис Риекстиньш заявил, что Министерство иностранных дел (МИД) России приняло решение выслать часть дипломатов республики из страны. Его цитирует ТАСС.

По словам Риекстиньша, его и остальных послов стран Прибалтики 29 марта вызвали в МИД России. В ведомстве им сообщили о решении объявить «определенное число» дипломатов персонами нон грата. «Я могу только от себя лично сказать, что не удивлен таким решением, это было ожидаемо, очевидно», — заявил посол.

Точное число высылаемых дипломатов Риекстиньш называть отказался. По его словам, решение о разглашении такой информации должна принять Рига.

Посол также выразил сожаление по поводу того, что из-за ситуации на Украине отношения России и Латвии зашли «в довольно печальный период».