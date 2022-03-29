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В России запустят еще один аналог Instagram

Бывший сотрудник «Яндекса» запустит аналог Instagram под названием Now

Изображение: Telegram-канал «Now»

Бывший сотрудник «Яндекса» Дмитрий Маринин запустит еще один аналог социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) под названием Now. Об этом сообщает ТАСС.

«В Now за семь часов зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей. В пике было две тысячи запросов в секунду, с нагрузкой справились. Благодарим вас за теплые слова и поддержку», — говорится в сообщении разработчиков в Telegram-канале приложения.

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Отмечается, что аналог соцсети разработал экс-сотрудник «Яндекса», который работает в IT-сфере около 15 лет, из них пять лет в различных сервисах компании — «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Облако».

Ранее 16 марта стало известно, что в России будет запущен первый аналог Instagram под названием «Россграм». Приложение планировалось запустить в марте.

Meta признали в России экстремистской организацией 21 марта. Суд также запретил деятельность компании на территории страны. При этом уточнялось, что россиян не будут привлекать к ответственности за использование принадлежащих Meta соцсетей.

Незадолго до этого Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России. Это произошло после того, как Meta объявила об изменениях в политике модерации соцсети, согласно которым в ряде стран временно решили не блокировать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

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Асель Минбаева
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