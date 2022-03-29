В России запустят еще один аналог Instagram

Бывший сотрудник «Яндекса» запустит аналог Instagram под названием Now

Бывший сотрудник «Яндекса» Дмитрий Маринин запустит еще один аналог социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) под названием Now. Об этом сообщает ТАСС.

«В Now за семь часов зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей. В пике было две тысячи запросов в секунду, с нагрузкой справились. Благодарим вас за теплые слова и поддержку», — говорится в сообщении разработчиков в Telegram-канале приложения.

Отмечается, что аналог соцсети разработал экс-сотрудник «Яндекса», который работает в IT-сфере около 15 лет, из них пять лет в различных сервисах компании — «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Облако».

Ранее 16 марта стало известно, что в России будет запущен первый аналог Instagram под названием «Россграм». Приложение планировалось запустить в марте.

Meta признали в России экстремистской организацией 21 марта. Суд также запретил деятельность компании на территории страны. При этом уточнялось, что россиян не будут привлекать к ответственности за использование принадлежащих Meta соцсетей.

Незадолго до этого Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России. Это произошло после того, как Meta объявила об изменениях в политике модерации соцсети, согласно которым в ряде стран временно решили не блокировать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.