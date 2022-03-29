Песков назвал высказывания Байдена о Путине личным оскорблением

Песков назвал высказывания Байдена в адрес Путина тревожными и личным оскорблением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал весьма тревожными высказывания главы США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью PBS, передает ТАСС.

По его словам, подобные заявления являются личным оскорблением со стороны президента США. Песков отметил, что трудно представить себе место для подобных высказываний в риторике политического лидера, особенно в риторике главы США. Он подчеркнул, что в Москве сожалеют о словах Байдена. Высказывание о том, что Путин не должен быть у власти совершенно неприемлемо, так как не президенту США решать, кто будет и кто является главой России, а российскому народу, добавил пресс-секретарь.

26 марта президент США оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти». В то же время до этого Байден несколько раз назвал Путина «военным преступником».

Позже Байден заверил, что его заявления о Путине не являются политической позицией Вашингтона. «Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — объяснил он.

