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Россиян предупредили о замаскированных под лотереи мошеннических сайтах

Group-IB обнаружила 23 тысячи мошеннических сайтов, замаскированных под лотерею «Столото»

Фото: Shutterstock

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, предупредили россиян о мошеннических сайтах, замаскированных под страницы лотерей. В 2021 году они обнаружили более 23 тысяч таких ресурсов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За прошлый год был ограничен доступ к 23,7 тысячи ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и нелегально использовали бренд «Столото». Из них — почти 22,6 тысячи представляли собой мошеннические сайты, а чуть более тысячи — фейковые группы и аккаунты в социальных сетях. Остальные ресурсы были фейковыми мобильными приложениями. Также специалисты выявили пять почтовых адресов, с которых велась фишинговая рассылка.

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По словам аналитиков Group-IB, кибермошенники активизировались во второй половине 2021 года, когда в стране наблюдались новые подъемы заболеваемости COVID-19: с июля по декабрь специалисты заблокировали в два раза больше мошеннических страниц, чем с января по июль. Кроме того, увеличилось число мобильных приложений, незаконно использующих бренд «Столото». В первой половине года выявили 25 таких программ, а во второй — 49.

Чтобы не стать жертвой аферистов, специалисты призвали использовать только официальные сайт и приложение «Столото». Они также порекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам, никому не сообщать коды из СМС и пуш-уведомлений, не раскрывать персональную информацию и данные банковской карты. Также они посоветовали использовать антивирусные программы.

Ранее россиянам рассказали о новом виде мошенничества с кешбэком. Сообщалось, что аферисты начали выманивать у граждан секретную платежную информацию, предлагая им получить повышенный кешбэк в 10 процентов по банковским картам.

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Евгения Наумова
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