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Найдено новое направление для лечения болезни Паркинсона

В университете Гриффита нашли новое направление для лечения нейродегенеративных болезней

Фото: Shutterstock

Исследователи из Университета Гриффита и дочерней компанией фармацевтической компании Eli Lilly нашли новое направление для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, черепно-мозговая травма, боковой амиотрофический склероз (БАС), периферическая невропатия и глаукома. Научная работа была опубликована в журнале Molecular Cell.

Ученым удалось выяснить, как успешно отключить основной путь разрушения нервных волокон при нейродегенеративных расстройствах. Для этого они изучили основные структурные процессы, лежащие в основе активации и ингибирования SARM1 — ключевой молекулы в разрушении нервных соединений. Активация этой молекулы запускает целую цепочку молекулярных процессов, приводящие к саморазрушению аксона нервной клетки, соединения, который переносит электрический импульс от одной нервной клетки к следующей.

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Специалисты совместно с биотехнологической компанией Disarm Therapeutics разработали химическое вещество, воздействующее на молекулу NAD+ и SARM1, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения нервных волокон.

В марте 2022 года американские ученые из Института иммунологии Ла-Хойи (LJI) выявили новый способ лечения болезни Паркинсона. Они предлагают обратить внимание на специфические Т-клетки иммунной системы.

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Елена Апазиди
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