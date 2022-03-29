В России оценили вероятность прекращения поставок газа в Европу

Эксперт Широв заявил, что Европе придется считаться с перспективой оплаты за газ в рублях

Европе придется считаться с перспективой переводов расчетов за газ в рубли, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. С соответствующим тезисом эксперт выступил на пресс-конференции «Снижение зависимости: ускорят ли санкции дедолларизацию российской экономики?», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это предложение о переводе наших расчетов за газ в рубли сделано, конечно, с позиции силы и европейским коллегам, несмотря на отторжение, придется с этим считаться», — полагает он.

По оценкам Широва, в противном случае вероятным сценарием может быть и прекращение поставок. «Закрыть вентиль на самом деле, почему нет. Учитывая, что противная сторона заморозила наши резервы — это не менее адекватная реакция. Но мне кажется, до этого не дойдет просто», — добавил он.

О решении перевести расчеты за газ, поставляемый «недружественным странам», в рубли, сообщил президент Владимир Путин. Представители европейских стран указывали, что контракты заключены в иной валюте, а также заявляли об отказе переходить к рублям.

Москва, как утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией. «Зарубежные компании должны понимать, что за евро и доллары можно купить рубли и ими оплатить газ, де-факто ничего не меняется», — отметил Песков, допустив и отказ от поставок при отсутствии оплаты.

