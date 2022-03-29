Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Группа Scorpions убрала упоминание Москвы из своей песни Wind of Change

Группа Scorpions изменила текст своего хита Wind of Change, убрав из него слова о Москве

Фото: Globallookpress.com

Немецкая рок-группа Scorpions изменила текст своего хита Wind of Change. Об этом свидетельствует запись с концерта коллектива, опубликованная на видео-хостинге YouTube.

Песню с новыми словами коллектив исполнил во время своего шоу в Лас-Вегасе. Музыканты убрали из композиции упоминание Москвы. Вместо строчки I follow the Moskva down to Gorky Park («Я иду вдоль Москвы-реки к парку Горького») музыканты спели Now listen to my heart, it says Ukraine («А теперь послушайте мое сердце — оно говорит "Украина"»). Отмечается, что это сбило зрителей с толку: они не сразу начали подпевать вокалисту Клаусу Майне.

Кроме того, один из гитаристов группы вышел на сцену с инструментом, раскрашенным в цвета украинского флага.

Wind of Change («Ветер перемен») — один из самых известных хитов Scorpions. Он вышел в 1990 году на альбоме Crazy World («Безумный мир»). Группа посвятила песню перестройке и окончанию холодной войны между СССР и США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Россия сократит военную активность под Киевом и Черниговом
Европа отвергла требования оплачивать газ в рублях
103-летняя женщина отметила очередной день рождения и дала совет молодежи
Названо условие для встречи Путина и Зеленского
Россия призвала Украину соблюдать Женевскую конвенцию в отношении пленных
Президент Эстонии принял нового посла России и поделился мыслями о спецоперации
Производитель упаковки Ball закрыл бизнес в России
Мединский заявил о двух шагах России навстречу Украине
Путину доложат о предложениях Киева по условиям соглашения с Украиной
Домушники украли миллионы рублей в Подмосковье и были пойманы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.