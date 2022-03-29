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Словения призвала страны ЕС и НАТО вернуть дипломатов в Киев

Премьер Словении Янша призвал страны Евросоюза и НАТО вернуть своих дипломатов в Киев
Янез Янша

Янез Янша . Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Словении Янез Янша призвал страны Евросоюза (ЕС) и НАТО вернуть своих дипломатов в Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт политика.

«Что ж, теперь всем странам — членам ЕС и НАТО следует наконец отправить своих дипломатов обратно в Киев», — заявил он.

29 марта посольство Словении в Киеве возобновило свою работу. В Киев прибыл поверенный в делах Боштян Лесяк и приступил к выполнению своих обязанностей. Он также вывесил словенский флаг перед входом в дипмиссию. Решение премьера Словении Янеза Янши вернуть дипломатов в Киев вызвало разногласия в Любляне.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении в Киеве. Политики обсудили «вопросы продолжения и усиления санкционной политики», вопросы гуманитарной помощи Украине и ее поддержки в будущем.

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Марина Совина
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