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Россия заявила о нулевом наполнении отношений с Польшей

Посол России Андреев заявил, что наполнение дипотношений с Польшей стремится к нулю
Сергей Андреев

Сергей Андреев. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Формальные дипломатические отношения между Москвой и Варшавой сохраняются, но их наполнение фактически стремится к нулю. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев, цитату приводит РИА Новости.

Отношения между странами стремительно ухудшаются после начала спецоперации России на Украине. 23 марта польские власти приняли решение о высылке 45 российских дипломатов из страны, сославшись на то, что они превышают полномочия и занимаются шпионажем. Сам Андреев остался в Варшаве и признал, что высланные россияне жили в «недоброжелательной атмосфере».

Комментируя шаг польских властей, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что число высылаемых дипломатов превышает имеющийся состав в этой стране. Она назвала цифру беспрецедентной, заметив, что в российском внешнеполитическом ведомстве не понимают, откуда вообще она взялась.

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Виктория Кондратьева
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