Мужчина подверг друга пыткам за украденную курицу карри и попал в тюрьму

Мужчина из Чешира два часа пытал друга за съеденную курицу и попал в тюрьму на 32 месяца

В английском городе Натсфорд, графство Чешир, мужчина связал друга и подверг его пыткам за украденную и съеденную курицу карри и попал в тюрьму на 32 месяца. Об этом сообщает Daily Mirror.

46-летний Стюарт Пол Макфи пришел в ярость, когда в феврале 2021 года узнал, что его близкий друг Дэниел Эдвардс украл курицу карри из его дома и съел ее. Макфи решил отомстить Эдвардсу, заманил его в свою квартиру, связал руки скотчем, провел его по участку с криками «У нас тут вор» и начал пытать.

Мужчина мучил друга в течение двух часов: он избивал его и наносил порезы ножом. После того как Макфи наконец-то угомонился, он отпустил Эдвардса и взял с него обещание ни о чем не сообщать в полицию. Когда измученный пытками британец вернулся домой, его родственники расспросили его о том, что произошло, и вызвали полицию.

Началось расследование дела, и вскоре состоялся суд. Макфи приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы и запретили приближаться к Эдвардсу в течение десяти лет.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании пырнул возлюбленную ножом после того, как они поспорили о выборе пиццы, напал на полицейского и на год отправился в тюрьму. Суд также запретил мужчине общаться с возлюбленной в течение пяти лет.