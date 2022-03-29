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Российский регион собрался обогнать Европу

Зампредседателя правительства Якутии заявил о цели достичь углеродной нейтральности

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

К 2025 году Якутия станет углеродно-нейтральной благодаря карбоновым полигонам. О том, что российский регион собрался обогнать Европу, заявил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, сообщает «ЯСИА».

Чиновник отметил, что в 2021 году был запущен пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. «Уже сейчас можно сказать, что Якутия станет углеродно-нейтральным регионом, с высоким потенциалом по поглощению углекислого газа, а значит и возможностью продавать квоты предприятиям — как своим, так и инорегиональным», — рассказал Садовников.

По словам чиновника, карбоновые полигоны также помогут создать новые рабочие места, проводить научные исследования и обеспечивать рекультивацию сгоревшей части лесов. Садовников отметил, что в Якутии имеются научные институты, способные обеспечить должный уровень проведения работ. При этом Европейский союз ставит перед собой гораздо более скромную цель — блок планирует выйти на углеродную нейтральность к 2050 году.

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В то же время Россия отложила выполнение своих климатических целей из-за санкций. Правительство планирует ослабить экологическое регулирование экономической деятельности, чтобы поддержать пострадавшие компании. В том числе власти отложили расширение нацпроекта «Чистый воздух», а также сдвинули срок повышения ответственности за загрязнение воздуха при перевалке угля в портах.

Тяжелая ситуация и в транспортном секторе. Правительство захотело «приостановить некоторые требования» техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», так как отечественным автопроизводителям не хватает компонентов для создания машин с двигателями экологического класса «Евро-5». После принятия документа экостандарты двигателей будут отброшены к уровню 2015 году, а производители смогут предлагать дилерам машины с двигателем класса «Евро-2».

Нина Ташевская
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