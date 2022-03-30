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Джим Керри высказался за арест Уилла Смита после скандала на «Оскаре»

Актер Джим Керри высказался за арест Уилла Смита после скандала на премии «Оскар»

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Американский актер Джим Керри высказался за арест Уилла Смита после скандала на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом Керри рассказал в интервью для передачи CBS Mornings.

Звезда фильма «Маска» заявил, что Смит должен столкнуться с более серьезными последствиями за удар, который он нанес ведущему, комику Крису Року. Керри также отметил бездействие тех, кто находился в зале во время инцидента: «Голливуд стал бесхребетным. Мне кажется, это явный признак того, что мы больше не "клуб крутых ребят"».

Керри подчеркнул, что его тошнит от всей ситуации. По его словам, пощечина Смита во время воскресной церемонии вручения «Оскара» нанесла непоправимый ущерб не только его репутации, но и всей голливудской индустрии.

В воскресенье, 27 марта, Крис Рок неудачно пошутил про супругу оскароносного актера Уилла Смита. Комик отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил стендапера по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его женой.

После произошедшего Рок отказался подавать заявление в полицию. Смит публично извинился перед артистом и сказал, что ему стыдно за содеянное.

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Сергей Равин
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