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Спорт

Плющенко ответил отказавшейся считать футбол главным спортом в России Родниной

Евгений Плющенко ответил Ирине Родниной, назвав футбол спортом номер один в мире
Евгений Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил депутату Госдумы Ирине Родниной, которая отказалась считать футбол главным спортом в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Плющенко отметил, что футбол — спорт номер один в мире, подчеркнув, что фигурное катание входит в топ-3 самых популярных в России. «Знаю, что в прошлом году, когда был Гран-при в России и параллельно шло крупное соревнование по футболу, то рейтинги фигурного катания были выше. Но я бы не сказал, что фигурное катание номер один», — добавил он.

Ранее 30 марта Роднина заявила, что популярность футбола в России сильно преувеличена. Она выразила надежду, что из-за санкций отечественный футбол перестанет финансироваться в большом объеме.

До этого министр спорт Олег Матыцин раскрыл траты на развитие отечественного футбола. Он заявил, что на период с 2019 по 2024 год в общей сложности выделено 24 миллиарда рублей.

Анастасия Борисова
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