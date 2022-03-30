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Российский хоккеист «Йокерита» рассказал об изменившемся отношении к финнам

Российский игрок «Йокерита» Меньшиков рассказал об изменившемся отношении к финнам

Фото: Matti Matikainen / Globallookpress.com

Российский хоккеист Виталий Меньшиков, выступающий за «Йокерит», рассказал о том, что изменил отношение к финнам. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что изначально считал Хельсинки скучным и размеренным городом, но поменял мнение. «Финны очень эрудированные. Многие знают по три языка: местный, английский, шведский или французский. Всегда помогут на улице, когда спрашиваешь дорогу. Приятный народ», — рассказал Меньшиков.

По словам россиянина, одноклубники по «Йокериту» встретили его очень дружелюбно. Меньшиков добавил, что многие интересовались нюансами жизни в России.

25 февраля финский «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. Меньшиков выступает за команду с конца ноября прошлого года.

Алексей Гусев
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