Педро Альмодовар назвал речь Уилла Смита на «Оскаре» фундаменталистской

Режиссер Педро Альмодовар назвал речь актера Уилла Смита на «Оскаре» фундаменталистской

Испанский кинорежиссер Педро Альмодовар назвал речь американского актера Уилла Смита на церемонии вручения премии «Оскар» фундаменталистской. Слова кинематографиста приводит IndieWire.

Альмодовар заявил, что находился всего в нескольких метрах от Смита и комика Криса Рока во время их конфликта. Он добавил, что намеренно избегал обсуждение данного «эпизода насилия». «Я отказываюсь позволить этому моменту стать главным героем церемонии, на которой произошло немало интересных событий», — высказался постановщик.

Он подчеркнул, что произошедшее в ходе мероприятия произвело на него чувство «абсолютного отторжения». Альмодовар отметил и речь Смита, назвав ее фундаменталистской. «Это была речь, которую мы не должны были ни слышать, ни видеть. Некоторые утверждают, что это был единственный живой момент на церемонии, но это говорит безликий монстр, которым являются пользователи соцсетей. Для них это, несомненно, было большим событием ночи», — подытожил режиссер.

В воскресенье, 27 марта, Крис Рок неудачно пошутил про супругу оскароносного актера Уилла Смита. Комик отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Стендапер сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил Рока по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его женой.

После произошедшего Рок отказался подавать заявление в полицию. Смит публично извинился перед шоуменом и сказал, что ему стыдно за содеянное.