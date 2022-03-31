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Минобороны показало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине

Минобороны России опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Paul Morigi / Getty Images

Минобороны России показало переписку сына президента США Джо Байдена Хантера с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны Соединенных Штатов и подрядных организаций Пентагона на Украине. О полученных сведениях рассказал журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black & Veatch и Metabiota», — сказал он. Переписка показывает, что истинные цели Пентагона далеки от научных. В одном из писем вице-президент Metabiota заявил, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России», указал Кириллов.

Ранее 30 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские эксперты выявили лиц, участвовавших в создании компонентов биологического оружия. Так, созданием биооружия на Украине занимались сотрудники американского оборонного ведомства, а также его основные компании-подрядчики, напрямую связанные с Байденом-младшим.

22 марта британское издание Daily Mail обнародовало документы, подтверждающие, что сын американского президента причастен к биологическим проектам на Украине. Письма показали, что он помог медицинской компании Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком Пентагона Black & Veatch в рамках исследований о смертоносных патогенах, заключить многомиллионный контракт с правительством США. Отмечалось, что именно Black & Veatch построила ряд биолабораторий на Украине для «изучения инфекционных агентов или токсинов, которые могут передаваться по воздуху и вызывать потенциально смертельные инфекции».

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Алина Гончарова
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