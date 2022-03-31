Названы основные способы атак мошенников на детей в интернете

Аналитик «Инфосистемы Джет» Фиц назвал соцсети и онлайн-игры местом скопления хакеров

Социальные сети и онлайн-игры стали основными местами скопления киберпреступников в интернете. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Игорь Фиц. В связи с этим он предостерег детей от общения с незнакомцами на подобных площадках.

«Часто мошенничеством в онлайн-играх промышляют дети постарше или подростки, которые пользуются доверчивостью и неопытностью маленьких геймеров. Социальные сети к схемам классического мошенничества добавляют угрозы социального характера, например, кибербуллинг», — отметил Фиц.

Он также назвал основные способы атак киберпреступников на детей в интернете. «Часто мошенники создают фейковые страницы известных личностей, например, блогеров, от лица которых предлагают поучаствовать в беспроигрышных лотереях или сомнительных конкурсах. Другая схема мошенничества — это объявления, в которых предлагается быстрый заработок. Они несут опасность в первую очередь для подростков, которые хотят иметь большую финансовую независимость от родителей», — констатировал Фиц.

Что касается онлайн-игр, то здесь злоумышленники распространяют фейковые предложения о продаже виртуальных товаров по заниженным ценам. После этого они пытаются завладеть данными банковской карты ребенка или его родителей. Кроме того, таким образом они могут распространять вредоносное ПО.

«Важно дать ребенку советы о том, как вести себя в случае вымогательств и кибербуллинга, а также в ситуации, когда незнакомый взрослый добавляется в друзья в социальных сетях. Обязательно объясните своему чаду правила публикации личных и семейных данных в интернете: такая информация часто собирается злоумышленниками для совершения мошенничества, в том числе и офлайн, например, при планировании квартирных краж», — заявил Фиц.

Он добавил, что важно установить на гаджеты антивирусные программы с функцией родительского контроля, настроить безопасность в браузере и операционной системе, создать для несовершеннолетнего отдельный пользовательский профиль без прав администратора и установить сложные пароли для всех его аккаунтов.

Ранее сообщалось о другой схеме, которую начали использовать мошенники: преступники, представляющиеся сотрудниками финансовых организаций, начали выманивать у россиян секретную платежную информацию, предлагая им получить повышенный кешбэк в 10 процентов по банковским картам. В Центробанке посоветовали немедленно прервать подобные разговоры независимо от того, под каким предлогом поступил звонок.