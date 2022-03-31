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Глава Северной Осетии высказался о возможности объединения с Южной Осетией

Меняйло заявил, что Северная Осетия и Южная никогда не были разделены духовно и ментально
Сергей Меняйло

Сергей Меняйло. Фото: Globallookpress.com

Жители Северной Осетии и Южной являются единым народом и никогда не были разделены духовно и ментально. Таким образом о возможности объединения регионов высказался глава Северной Осетии Сергей Меняйло, передает ТАСС.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов допустил такое объединение в том случае, если частично признанная республика войдет в состав России. Он предположил, что новый субъект может получить название Осетия — Алания.

О планах по присоединению к России Бибилов заявил днем ранее. Он отметил, что это является стратегической целью страны, и сообщил, что в ближайшее время будут предприняты необходимые шаги для реализации данной инициативы, в том числе проведение референдума.

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Варвара Кошечкина
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