Псаки ответила на вопрос о возможных ударах ВСУ по России

Псаки ответила на вопрос об ударах ВСУ по России словами «не буду вдаваться в гипотезы»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге ответила на вопрос о возможных ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Ее слова в пятницу, 1 апреля, приводит ТАСС.

Во время брифинга у нее спросили, какова позиция США по поводу потенциальных будущих атак Украины на территорию России.

«Учитывая то, что мы не подтвердили и не комментировали отсюда эти сообщения, как и Украина, я не буду вдаваться в гипотезы, касающиеся будущего», — ответила Псаки.

Также она прокомментировала слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не создает «комфортных условий для продолжения переговоров». «Мы видели эти сообщения, мы не в состоянии комментировать заявления Кремля», — заключила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее источники сообщили, что Псаки провела тесные консультации с канцелярией Белого дома по поводу своего ухода. Она тщательно подошла к этическим и юридическим аспектам своих планов.

Джен Псаки была пресс-секретарем экс-президента США Барака Обамы во время предвыборных гонок в 2008 и 2012 годах. В 2013 году она заняла пост официального представителя американского Госдепа, позже занимала должность помощника по коммуникациям президента Обамы. Во время президентского срока экс-президента США Дональда Трампа Псаки работала политическим комментатором на телеканале CNN. В 2020 году она вернулась в администрацию Джо Байдена в должности пресс-секретаря Белого дома.