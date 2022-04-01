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Спорт

Медведев высказался об упущенном шансе вновь стать первой ракеткой мира

Теннисист Медведев назвал бонусом шанс стать первой ракеткой мира на турнире в Майами

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об упущенном шансе вновь стать первой ракеткой мира. Его слова приводятся на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Спортсмен заявил, что его главной задачей было выиграть четвертьфинальный матч турнира категории ATP Masters-1000 в Майами, не думая ни о чем другом. Он назвал бонусом возможность возглавить рейтинг ATP. «Не думаю, что меня это сковывало. Откровенно говоря, я сыграл много матчей под давлением. В этом смысле я не столкнулся с чем-то новым для себя», — рассказал Медведев.

31 марта Медведев не сумел пробиться в полуфинал турнира категории ATP Masters-1000 в Майами, проиграв представителю Польши Хуберту Хуркачу. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3.

Победа над Хуркачем позволила бы Медведеву вернуть статус первой ракетки мира. Ему достаточно было пробиться в полуфинал турнира в Майами, чтобы опередить серба Новака Джоковича и возглавить рейтинг ATP.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. Он стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, который добился этого результата.

Анастасия Борисова
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