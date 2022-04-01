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Мединский заявил о неизменности позиции России по Крыму и Донбассу

Помощник президента Мединский заявил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Позиция России по Крыму и Донбассу неизменна. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента страны Владимир Мединский, пишет ТАСС.

По его словам, в пятницу, 1 апреля, российско-украинские переговоры продолжаются в видеоформате. «Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны», — подчеркнул Мединский.

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Сергей Истомин
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