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В МИД назвали «играми с огнем» поставки НАТО оружия на Украину

Глава департамента МИД Кобринец обвинил НАТО в игре с огнем из-за поставок оружия Киеву

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Усиление НАТО на восточном фланге и поставка Украине вооружений являются «играми с огнем». Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

Дипломат назвал тревожными военные поставки Североатлантического альянса украинской стороне. Он также указал, что военный блок на восточном фланге привел в повышенную боевую готовность 40 тысяч военных.

Ранее Кобринец назвал невозможным возобновление политического диалога с НАТО. Он заявил, что на фоне поставок альянсом оружия Украине об «условиях возобновления контактов с НАТО даже теоретически рассуждать не приходится».

31 марта генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поставлять оружие на Украину столько времени, сколько понадобится. Он высказался, что военный блок должен продолжить поставлять вооружение Украине, потому что та «борется за наши ценности, свободу и демократию».

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Виктория Кондратьева
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