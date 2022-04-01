Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Решетова похвасталась косметикой своего бренда и столкнулась с критикой в сети

Анастасия Решетова похвасталась косметикой своего бренда и столкнулась с критикой в сети

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская модель Анастасия Решетова вновь презентовала свой новый бренд косметики Body Atelier и подверглась критике в сети. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Манекенщица опубликовала кадр, на котором показала несколько флаконов косметических средств, выполненных в ярко-красном оттенке и оформленных логотипом черного цвета. Таким образом она похвасталась, что теперь косметические средства ее марки представлены в магазинах «Золотое яблоко». На данный момент они распроданы.

Подписчики негативно отреагировали на новый пост Решетовой, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Очередной шлак», «Логотип полный отстой», «У Самойловой поговаривают скопировала», «Склепано на коленке», «Кто-то еще покупает этот шлак?», «Рекламы слишком много», — высказывались они.

В марте россияне описали косметику Решетовой фразой «товар из ада». Манекенщица поделилась рекламой своего бренда и столкнулась с негативом со стороны потенциальных клиентов. Пользователи сети не оценили дизайн продемонстрированных изделий. «Красная до одури упаковка товара, логотип, который похож на масонский глаз, контрактное производство», — обругали косметику юзеры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Донецкой области
В Пентагоне пообещали уничтожить химическое оружие к сентябрю 2023 года
В Грузии высказались о планах Южной Осетии войти в состав России
Пианист Аккуратов рассказал о юбилее российского джаза
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара в районе Белгорода
В США предложили стать соседями звезды сериала «Американская история ужасов»
В ЛНР ввели уголовную ответственность за фейки о ВС России и республик Донбасса
Минобрнауки попросило вузы перенести размещенный на YouTube контент
Диетолог предупредила об опасности кислого и жареного для некоторых людей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.