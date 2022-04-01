Решетова похвасталась косметикой своего бренда и столкнулась с критикой в сети

Анастасия Решетова похвасталась косметикой своего бренда и столкнулась с критикой в сети

Российская модель Анастасия Решетова вновь презентовала свой новый бренд косметики Body Atelier и подверглась критике в сети. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Манекенщица опубликовала кадр, на котором показала несколько флаконов косметических средств, выполненных в ярко-красном оттенке и оформленных логотипом черного цвета. Таким образом она похвасталась, что теперь косметические средства ее марки представлены в магазинах «Золотое яблоко». На данный момент они распроданы.

Подписчики негативно отреагировали на новый пост Решетовой, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Очередной шлак», «Логотип полный отстой», «У Самойловой поговаривают скопировала», «Склепано на коленке», «Кто-то еще покупает этот шлак?», «Рекламы слишком много», — высказывались они.

В марте россияне описали косметику Решетовой фразой «товар из ада». Манекенщица поделилась рекламой своего бренда и столкнулась с негативом со стороны потенциальных клиентов. Пользователи сети не оценили дизайн продемонстрированных изделий. «Красная до одури упаковка товара, логотип, который похож на масонский глаз, контрактное производство», — обругали косметику юзеры.