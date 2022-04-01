ВККС разрешила возбудить уголовные дела на трех российских судей

Следственному комитету России разрешили возбудить уголовные дела на трех российских судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовные дела в отношении трех российских судей по ходатайству Следственного комитета России (СКР). Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает «Право.ру».

По данным издания, судья Ленинского райсуда Владикавказа Родион Антипин пообещал условный срок по уголовному делу за 150 000 руб. Его коллега Павел Агафонов из Майкопского райсуда за ту же сумму назначил подсудимому ограничение свободы, а дело на судью Жуковского суда Московской области Лины Карташовой возбудили из-за взяток на сумму свыше 1,7 миллиона рублей.

31 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о привлечении к уголовной ответственности шести судей, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Судья из Адыгеи Павел Агафонов был задержан в ноябре 2021 года с поличным при получении денег, но его отпустили, так как он обладал статусом федерального судьи. По инициативе правоохранительных органов Агафонова лишили полномочий.

Бастрыкин попросил возбудить дело на судью из Адыгеи за взятку в 50 тысяч рублей.

8 февраля ВККС дала согласие на привлечение к уголовной ответственности экс-председателя Пестречинского суда Татарстана Ирека Набиева: ему вменяют восемь статей УК РФ.