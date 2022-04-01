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В Турции предрекли Европе зависимость от газа России в ближайшие 10 лет

Представитель Эрдогана заявил, что в ближайшее 10 лет Европа будет зависима от газа России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Представитель президента Турции Ибрагим Калын предрек Европе зависимость от газа России в ближайшие 10 лет. Он заявил об этом телеканалу TRT Haber, передает РИА Новости.

«В ближайшее 10 лет этот вопрос будет актуальным, точнее в течение 10 лет», — сказал Калын.

Он также отметил, что Турция и Азербайджан реализовали проект TANAP (Трансанатолийский газопровод), расширение которого может рассматриваться как альтернатива. Подключение разных источников возможно через территорию Турции, заключил Калын.

1 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайиром Эрдоганом. Они обсудили прошедшую 29 марта в Стамбуле встречу делегаций России и Украины. Российский лидер поблагодарил Эрдогана за помощь в организации и содействии переговорам.

Ранее в марте Эрдоган заявил, что Турция не может присоединиться к санкциям на поставки энергоресурсов из России, так как не желает своим гражданам замерзнуть зимой.

Марина Совина
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