Во Франции решили продолжать платить за российский газ в евро

Французский министр Помпили заявила о продолжении оплаты российского газа в евро

Решение президента России Владимира Путина о переводе газовых контрактов на рублевый способ оплаты фактически ничего не меняет для европейских компаний. Об этом заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили, передает РИА Новости.

По ее словам, приходящая из Москвы информация свидетельствует о том, что в конечном итоге покупатели продолжат платить за газ в евро, а Россия сама будет конвертировать их в рубли.

Выступая на заседании комиссии Нацсобрания Франции по экономическим вопросам, министр указала, что не видит каких-то существенных перемен в процессе, поэтому рисков разрыва контрактов не существует даже в случае, если Россия настоит на вводимом формате. При этом Помпили добавила, что действующие контракты заключены в евро, поэтому французские компании совершенно закономерно отказываются от перехода на рубли.

Путин объявил о переводе газовых контрактов с недружественными странами на рубли 23 марта. Ни один из комментировавших это решение европейских чиновников и глав энергетических компаний не согласился с ультиматумом, однако до последнего момента было неизвестно, какой конкретно механизм предлагает Москва.

Из опубликованного 31 марта указа стало ясно, что покупатели для покупки газа в рублях должны открыть два счета в российском банке — в иностранной валюте и в рублях. После перевода евро или долларов банк сам конвертирует их в рубли и зачисляет на второй счет, откуда идет оплата «Газпрому».

Вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский также не увидел смысла в такой рокировке. По его словам, евро на рубли и так менялись в России — «Газпром» продавал на бирже 80 процентов выручки. В новых условиях на биржу уйдет 100 процентов, но в ЕС не должны будут искать рубли. Несмотря на это обстоятельство, официально с новой схемой пока никто не согласился.

Ранее 1 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что для перехода на новый формат оплаты у европейцев есть месяц. В то же время он не исключил, что решение перейти на оплату газа в рублях в будущем могут отменить, если оно не будет более актуальным.