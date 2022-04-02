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В России нашли замену дорогим прокладкам из Европы

Аналитик Акимова заявила о замене дешевыми прокладками из Азии привычных в России марок

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Уже в самое ближайшее время прокладки и тампоны привычных дорогих европейских брендов в России смогут сменить товары женской гигиены из Японии и Китая. О найденной замене в беседе с РИА Новости рассказала руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.

«Высока вероятность того, что будут заходить какие-то азиатские марки, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке», — сказала Акимова.

Аналитик напомнила, что в России есть и отечественные производители, а также ряд зарубежных, которые изготавливают свою продукцию в России.

Отмечается, что наблюдающийся в последнее время дефицит товаров женской гигиены в первую очередь вызван заявлением западных компаний о повышении цен на свою продукцию. Между тем всплеск ажиотажного спроса еще больше разогнал цену и продолжает поднимать ее. К тому же на рынке появились спекулянты, которые оптом скупают продукцию, а затем перепродают ее — из-за этого очень часто можно увидеть пустые полки, объяснила Акимова.

16 марта Минпромторг сообщил, что дефицита подгузников и женских прокладок в России не ожидается. В министерстве указали, что в стране работает больше 15 предприятий, которые производят оба вида продукции.

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Варвара Кошечкина
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