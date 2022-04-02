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Спорт

ФИФА опубликовала календарь ЧМ-2022

ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира-2022 в Катаре

Фото: Carl Recine / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем сайте календарь чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

В матче открытия 21 ноября на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе встретятся команды Сенегала и Нидерландов, выступающие в группе A, игра начнется в 13:00 по московскому времени. Изначально в матче открытия должны были сыграть команды Катара и Эквадора, также выступающие в группе A, однако их встреча была перенесена на 19:00 по Москве.

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Финальный матч состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил» в одноименном городе и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра за третье место пройдет на международном стадионе «Халифа» в Аль-Райане днем ранее и также начнется в 18:00 по Москве.

Накануне в Катаре завершилась жеребьевка финальной части чемпионата мира-2022. Участие в ЧМ-2022 обеспечили 29 команд из 32. В процессе жеребьевки определились восемь групп турнира.

31 марта издание Goal назвало фаворитов мундиаля в Катаре. Наибольшие шансы на победу в турнире, по мнению редакции, у сборной Франции.

Сборная России не сможет принять участие в мундиале. Отечественные клубы и национальные команды были отстранены от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА). Команда Валерия Карпина завершила отборочный турнир на втором месте и должна была участвовать в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

Финальная часть ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Действующий чемпион мира — сборная Франции.

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Марина Совина
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