В Европе признали вред для европейской энергетики от санкций ЕС
Санкции Евросоюза (ЕС), которые ранее были введены против России, причиняют большой экономический вред и бьют по всей энергетике Европы, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщает РИА Новости.
«Санкции против России не проходят бесследно для энергетической сферы не только Италии, но и всех европейских стран», — признал Ди Майо. Он добавил, что для преодоления энергетической зависимости Европы Италия уделяет большое внимание сотрудничеству со своими надежными партнерами, обладающими большим потенциалом в этой области.
Глава МИД также выделил Азербайджан в качестве одного из основных приоритетных партнеров для энергетической независимости от России.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России западные санкции не сработали. Доказательством неэффективности ограничений Моравецкий назвал возвращающийся к своему прежнему значению курс рубля. «Это означает, что наши действия не сработали так, как того желали лидеры [ЕС]», — посетовал премьер-министр.