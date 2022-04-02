В Европе признали вред для европейской энергетики от санкций ЕС

Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что санкции против РФ бьют по энергетике всех стран ЕС

Санкции Евросоюза (ЕС), которые ранее были введены против России, причиняют большой экономический вред и бьют по всей энергетике Европы, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщает РИА Новости.

«Санкции против России не проходят бесследно для энергетической сферы не только Италии, но и всех европейских стран», — признал Ди Майо. Он добавил, что для преодоления энергетической зависимости Европы Италия уделяет большое внимание сотрудничеству со своими надежными партнерами, обладающими большим потенциалом в этой области.

Глава МИД также выделил Азербайджан в качестве одного из основных приоритетных партнеров для энергетической независимости от России.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России западные санкции не сработали. Доказательством неэффективности ограничений Моравецкий назвал возвращающийся к своему прежнему значению курс рубля. «Это означает, что наши действия не сработали так, как того желали лидеры [ЕС]», — посетовал премьер-министр.