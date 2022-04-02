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В Европе признали вред для европейской энергетики от санкций ЕС

Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что санкции против РФ бьют по энергетике всех стран ЕС

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Санкции Евросоюза (ЕС), которые ранее были введены против России, причиняют большой экономический вред и бьют по всей энергетике Европы, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщает РИА Новости.

«Санкции против России не проходят бесследно для энергетической сферы не только Италии, но и всех европейских стран», — признал Ди Майо. Он добавил, что для преодоления энергетической зависимости Европы Италия уделяет большое внимание сотрудничеству со своими надежными партнерами, обладающими большим потенциалом в этой области.

Глава МИД также выделил Азербайджан в качестве одного из основных приоритетных партнеров для энергетической независимости от России.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России западные санкции не сработали. Доказательством неэффективности ограничений Моравецкий назвал возвращающийся к своему прежнему значению курс рубля. «Это означает, что наши действия не сработали так, как того желали лидеры [ЕС]», — посетовал премьер-министр.

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Дмитрий Сотак
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