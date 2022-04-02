В США заявили о замешательстве Минюста из-за позиции Байдена по сыну Хантеру

Правовед Терли заявил, что позиция Байдена по сыну Хантеру привела Минюст в замешательство

Профессор права Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли заявил, что позиция президента США Джо Байдена и Белого дома в защиту сына главы государства Хантера приводит в замешательство Министерство юстиции. Об этом пишет газета The Hill.

Эксперт указал, что американская администрация по-прежнему «безусловно поддерживает» позицию лидера, который считает, что его сын не сделал «ничего неэтичного» и никогда не зарабатывал деньги в Китае.

Правовед счел эти утверждения заведомо ложными и подчеркнул, что они приводят в замешательство прессу, министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарленда. Терли выразил мнение, что высказывания властей могут оказать влияние на прокурора штата Делавэр Дэвида Уайсса, который контролирует проведение налоговой проверки в отношении Хантера Байдена.

По словам профессора, либеральные американские СМИ столкнулись с перспективой обвинительного заключения в истории, которую они называли дезинформацией и неправдой. Печь идет об утечке данных с ноутбука сына президента, о которой впервые стало известно в октябре 2020 года.

Терли отметил, что поддерживающая демократов пресса заявляет, что обвинения не имеют отношения к Джо Байдену, и избегает содержания электронных писем, найденных на устройстве.

«Заявление Белого дома, прозвучавшее на этой неделе, служит напоминанием для следователей о том, что президент в значительной степени заинтересован таким изложением событий и отрицанием установленных фактов. Это отнюдь не означает, что американский прокурор Уайсс, расследующий дело Хантера Байдена, не будет независим в своих усилиях», — резюмировал эксперт.

1 апреля директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд прокомментировала статью The Washington Post, согласно которой Хантер мог получить почти пять миллионов долларов от китайской энергетической компании CEFC. Она подчеркнула, что в Белом доме поддерживают высказывания Джо Байдена, которые тот сделал, еще будучи кандидатом на пост президента, о том, что его сын не совершал каких-либо коррупционных деловых сделок и не получал прибыль в Китае или на Украине.

В конце марта газета Wall Street Journal сообщила, что прокуратура в штате Делавэр запросила документы по поводу средств, которые Хантер Байден получал от украинской газовой компании Burisma. По информации издания, Байден-младший в период с 2014 по 2019 год получал от Burisma по 50 тысяч долларов в месяц. Эти деньги поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на те годы, когда его отец Джо занимал пост вице-президента США.

