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Ягудин одним словом охарактеризовал Тутберидзе

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал Тутберидзе гениальным тренером

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин одним словом охарактеризовал тренера Этери Тутберидзе. Его цитирует «Татар-Информ».

Ягудин назвал Тутберидзе гениальным тренером. «Работу тренера нужно оценивать по результатам. [Фигуристки Алина] Загитова, [Евгения] Медведева, [Анна] Щербакова, [Камила] Валиева, [Александра] Трусова — все они чемпионы и призеры Олимпийских игр. Вот и все», — объяснил он свою позицию.

Ранее Ягудин прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, раскритиковавшего работу тренеров Валиевой. «Томас Бах… Да ну вас ***», — послал он председателя комитета.

Бах сделал ряд заявлений о ситуации вокруг 15-летней Валиевой. В частности, он осудил ее тренера Тутберидзе за холодную реакцию на прокат спортсменки в ходе личного турнира на Олимпиаде. Кроме того, он признался, что в МОК не хотели видеть Валиеву среди участников Игр.

Допинг-скандал вокруг фигуристки разгорелся после командного турнира, где россияне завоевали золотые медали. Были обнародованы результаты допинг-пробы Валиевой от декабря 2021-го, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата. МОК отложил церемонию награждения призеров командного турнира и настаивал на отстранении спортсменки. Однако она была допущена до соревнований и заняла четвертое место. Золото и серебро завоевали другие ученицы Тутберидзе — Щербакова и Трусова.

Дарья Коршунова
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