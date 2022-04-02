Ягудин одним словом охарактеризовал Тутберидзе

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал Тутберидзе гениальным тренером

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин одним словом охарактеризовал тренера Этери Тутберидзе. Его цитирует «Татар-Информ».

Ягудин назвал Тутберидзе гениальным тренером. «Работу тренера нужно оценивать по результатам. [Фигуристки Алина] Загитова, [Евгения] Медведева, [Анна] Щербакова, [Камила] Валиева, [Александра] Трусова — все они чемпионы и призеры Олимпийских игр. Вот и все», — объяснил он свою позицию.

Ранее Ягудин прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, раскритиковавшего работу тренеров Валиевой. «Томас Бах… Да ну вас ***», — послал он председателя комитета.

Бах сделал ряд заявлений о ситуации вокруг 15-летней Валиевой. В частности, он осудил ее тренера Тутберидзе за холодную реакцию на прокат спортсменки в ходе личного турнира на Олимпиаде. Кроме того, он признался, что в МОК не хотели видеть Валиеву среди участников Игр.

Допинг-скандал вокруг фигуристки разгорелся после командного турнира, где россияне завоевали золотые медали. Были обнародованы результаты допинг-пробы Валиевой от декабря 2021-го, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата. МОК отложил церемонию награждения призеров командного турнира и настаивал на отстранении спортсменки. Однако она была допущена до соревнований и заняла четвертое место. Золото и серебро завоевали другие ученицы Тутберидзе — Щербакова и Трусова.