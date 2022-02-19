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Ягудин послал главу МОК после его заявления о тренерах Валиевой

Фигурист Ягудин послал главу МОК Баха за его слова о «холоде» тренеров к Валиевой
Алексей Ягудин

Алексей Ягудин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, раскритиковавшего работу тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Stories Instagram-аккаунта спортсмена.

Ягудин опубликовал скриншот с новостью, где говорится, что президент МОК раскритиковал поведение тренеров Валиевой. «Томас Бах… Да ну вас *** », — послал он председателя комитета. Через некоторое время сообщение было удалено.

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Ранее слова главы МОК оценил тренер по фигурному катанию Александр Жулин. По его словам, наставники сами знают, как и что говорить своим подопечным после выступлений. Тренер Валиевой Этери Тутберидзе призналась, что в недоумении от комментария Баха.

Бах сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг 15-летней Валиевой. В частности, он осудил ее тренера Этери Тутберидзе за холодную реакцию на прокат спортсменки в ходе личного турнира на Олимпиаде. Кроме того, он признался, что в МОК не хотели видеть Валиеву среди участников Игр. Вместе с тем, глава МОК подчеркнул, что уважает решение CAS.

Марина Совина
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