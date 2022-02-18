Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Ювентус
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|26-й тур
Саутгемптон
Завтра
18:00 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Кристал Пэлас
Завтра
18:00 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Арсенал
Завтра
18:00 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Ливерпуль
Завтра
18:00 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Манчестер Сити
Завтра
20:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Спорт

Тутберидзе отреагировала на критику Баха

Тутберидзе заявила, что находится в недоумении от оценки ее работы главой МОК Бахом

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на критику главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ее слова доступны в комментариях к посту в Instagram Александра Жулина.

Жулин опубликовал открытое письмо к Баху. Он отметил, что очень удивлен реакцией главы МОК на поведение Тутберидзе после проката произвольной программы ее ученицы Камилы Валиевой. Жулин напомнил, что тренер воспитала шесть олимпийских медалистов и четырех олимпийских чемпионок с 2014 года и ей известно, как и что говорить своим подопечным после выступлений. «Вы, пожалуйста, проанализируйте вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно», — обратился он к Баху.

«До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала в комментариях Тутберидзе. Она также поблагодарила Жулина за слова поддержки.

18 февраля Бах сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг 15-летней Валиевой. В частности, он осудил Тутберидзе за холодную реакцию на прокат спортсменки в ходе личного турнира на Олимпиаде.

Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Фигуристка была допущена до соревнований после допингового скандала, в ее пробе обнаружили микродозу запрещенного вещества. Спортивный арбитражный суд встал на сторону россиянки и разрешил ей участие в Играх, что вызвало негативную реакцию со стороны Всемирного антидопингового агентства и МОК.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин поручил оказать помощь прибывающим в Россию беженцам из ДНР и ЛНР
Тутберидзе отреагировала на критику Баха
Россия примет участие во встрече контактной группы в случае ее проведения
МЧС ДНР эвакуирует в Ростовскую область 700 тысяч жителей
Пушилин раскрыл подробности мощного взрыва в центре Донецка
В МИД прокомментировали провокации НАТО в отношении России
Пушилин не исключил полноценную войну в Донбассе
Россияне бросились продавать квартиры в новостройках
Россия окажет содействие эвакуированным из ДНР и ЛНР детям
Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал выход в финал Олимпиады
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.