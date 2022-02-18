Тутберидзе отреагировала на критику Баха

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на критику главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ее слова доступны в комментариях к посту в Instagram Александра Жулина.

Жулин опубликовал открытое письмо к Баху. Он отметил, что очень удивлен реакцией главы МОК на поведение Тутберидзе после проката произвольной программы ее ученицы Камилы Валиевой. Жулин напомнил, что тренер воспитала шесть олимпийских медалистов и четырех олимпийских чемпионок с 2014 года и ей известно, как и что говорить своим подопечным после выступлений. «Вы, пожалуйста, проанализируйте вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно», — обратился он к Баху.

«До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала в комментариях Тутберидзе. Она также поблагодарила Жулина за слова поддержки.

18 февраля Бах сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг 15-летней Валиевой. В частности, он осудил Тутберидзе за холодную реакцию на прокат спортсменки в ходе личного турнира на Олимпиаде.

Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Фигуристка была допущена до соревнований после допингового скандала, в ее пробе обнаружили микродозу запрещенного вещества. Спортивный арбитражный суд встал на сторону россиянки и разрешил ей участие в Играх, что вызвало негативную реакцию со стороны Всемирного антидопингового агентства и МОК.