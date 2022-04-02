Призер Олимпиады в Пекине рассказал о возможном заговоре на Играх

Прыгун с трамплина Климов объяснил дисквалификацию спортсменов на Олимпиаде-2022 заговором

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов рассказал о возможном заговоре на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ходят разговоры, что одна команда рассказала про другую секретную информацию и их начали проверять жестко. В результате пошла цепная реакция», — объяснил спортсмен. Он отметил, что причиной дисквалификации стали костюмы лыжников, не соответствующие правилам.

7 февраля россияне впервые в истории завоевали медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде. Сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова получила серебро Игр. Победителями стали спортсмены из Словении, бронза — у Канады.

Во время соревнований судьи начали поочередно снимать лидеров из-за проблем с костюмами. В ходе проверки пострадали девушки из Австрии, Японии, Германии и Норвегии, их попытки были аннулированы. Таким образом, они лишились шансов на медали.

