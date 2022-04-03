Президент Южной Осетии прибыл в Мариуполь

Президент Южной Осетии Бибилов посетил Мариуполь

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Мариуполь, находящийся под контролем Донецкой народной республики (ДНР), где посетил пункт временного размещения (ПВР) и больницу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии «Единая Россия».

«Вместе с депутатом Госдумы, руководителем "Боевого Братства" Дмитрием Саблиным, который координирует в Мариуполе работу гуманитарного центра "Единой России", он [Бибилов] посетил ПВР в Володарском, пообщался с активистами МГЕР и Волонтерской роты — несколько дней назад они развернули под Мариуполем полевые лагеря, где жители города могут получить помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент Южной Осетии посетил одну из местных больниц, куда передал медикаменты, в том числе инсулин, которого в городе практически нет.

Ранее Анатолий Бибилов заявил о планах Южной Осетии в скором времени войти в состав России. Для этого, отметил он, в республике в ближайшие месяцы намерены провести референдум. Кроме того, Бибилов допустил объединение Южной и Северной Осетии — но только в случае вхождения в состав России.

Глава ДНР Денис Пушилин поддержал намерение властей республики. Донецк сохраняет дружественные отношения с Цхинвалом, а после начала военных действий на Украине Южная Осетия высказывала желание принять эвакуированных жителей ДНР на своей территории.

