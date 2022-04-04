Пентагон отказался подтверждать причастность России к убийствам в Буче

Пентагон заявил, что военные США не могут подтвердить причастность РФ к убийствам в Буче

Американские военные отказываются подтверждать сообщения Киева о том, что российская армия учинила массовые убийства в украинском городе Буча Киевской области. Об этом заявил представитель Пентагона, передает Reuters.

По словам военного чиновника США, Пентагон не располагает независимым подтверждением причастности Вооруженных Сил (ВС) России к «зверским» убийствам гражданских в Буче. «Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это», — заявил представитель Пентагона.

Ранее президент США Джо Байден, комментируя события в городе Буча Киевской области, заявил, что Вашингтон продолжит вводить дополнительные санкции против России.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение новых антироссийских санкций на уровне ЕС из-за ситуации в городе Буча. О такой возможности также высказался премьер-министр Японии Фумио Кисида.

3 апреля Министерство обороны России отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча и назвало информацию о причастности к ним российских военных провокацией. Согласно заявлению ведомства, свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения.