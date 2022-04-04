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В России захотели упростить получение гражданства для детей за рубежом

В Госдуму внесут законопроект об упрощении получения гражданства РФ для детей за рубежом

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России захотели упростить получение гражданства для детей российских граждан, проживающих за рубежом. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в понедельник, 4 апреля, депутаты от фракции ЛДПР и их однопартийцы-сенаторы, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Как отметил депутат, законопроект позволит в ряде случаев обращаться за гражданством РФ для детей без согласия родителя-иностранца.

В пояснительной записке уточняется, что сейчас требование законодательства об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления гражданства РФ ребенку в случае конфликта в семье. При этом родитель-иностранец оказывается «в более выигрышном положении с точки зрения реализации своих родительских прав».

«Предлагаемые поправки допускают возможность принятия в гражданство Российской Федерации детей, одним из родителей которых является иностранный гражданин, без согласия последнего в случае, если родители разведены, а также если родитель-иностранный гражданин лишен родительских прав либо признан недееспособным или если ребенок является лицом без гражданства», — пояснили авторы законопроекта.

Ранее в марте стало известно, что МВД России хочет ввести уголовную ответственность за оформление мигрантами фиктивных браков с россиянами для легализации в стране. Согласно действующему законодательству, иностранцы и лица без гражданства могут претендовать на упрощенную процедуру получения гражданства РФ, если состоят в браке с гражданином России не менее трех лет.

Марина Совина
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