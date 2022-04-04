В Госдуме объяснили важность переговоров России и Украины

Депутат Матвейчев назвал хорошим для России предложение Украины по Донбассу на переговорах

Все положения проекта соглашения между Москвой и Киевом крайне важны для России, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил значимость документа, который Украина предложила вследствие российской спецоперации.

«Мы ставили задачей демилитаризацию и денацификацию, мы не ставили задачу разрушения Украины и убийства большого количества людей. (...) Поэтому соглашение — это верный подход, и сейчас из целей демилитаризации: фиксирование внеблокового статуса Украины, обязательно отказ от военных учений любых стран на территории Украины, потому что под их видом могут зайти иностранные армии, создание демилитаризованных зон на Украине, чтобы они не угрожали нашим границам», — отметил Матвейчев.

В предложенном Украиной проекте соглашений упоминаются положения, о которых российские власти говорили долго время. Среди них запреты на вступление в военные блоки, размещение ядерного оружия и иностранных баз, а также невозможность проведения учений без согласования со странами-гарантами, в том числе и Россией.

По мнению депутата, в проект соглашения можно было бы добавить также пункт о выдаче военных преступников, о котором в свое время говорил президент России Владимир Путин.

Также Матвейчев поддержал исключение Донбасса и Крыма из-под действия международных гарантий безопасности, что прописано в предложенном Киевом проекте соглашения с Россией. Об этом ранее говорил участник переговорной группы от Украины Рустем Умеров.

«В целом на все спорные территории, включая ДНР и ЛНР, Крым, Севастополь не распространяется действие международных гарантий безопасности. Только двухсторонние консультации. А это значит, что по этим территориям никакие третьи страны в рамках Договора по гарантиям безопасности не будут вмешиваться в проблематику поиска оптимальных решений», — говорил он.

Матвейчев подчеркнул, что такое решение о статусе Донецка и Луганска выгодно России. «То, что касается вынесения за скобки Донбасса и его статуса, я считаю, что это абсолютно правильная история. (...) Пройдут референдумы в Донецке и Луганске о включении в Россию, и все они войдут в состав России. Мы скажем: ребята, мы же ни о чем не договаривались, мы не фиксировали статус, а люди сами его зафиксировали, поэтому украинцы роют яму в данном случае сами себе, когда за скобки это все выносят», — сказал депутат.

При этом помощник президента России Владимир Мединский, участвующий в переговорах отметил, что позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной.

«Если Украина будет обладать безъядерным, внеблоковым статусом и без такой большой регулярной армии, без учений с демилитаризованными зонами, конечно, это нам выгодно», — заключил Матвейчев.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал к продолжению переговоров с Украиной. Он рассказал, что Москва готовит реакцию на предложения, которые Киев представил во время последнего раунда переговоров в Стамбуле. Безъядерный внеблоковый нейтральный статус Украины уже сейчас «осознается как абсолютная необходимость», добавил министр.

Очередные российско-украинские переговоры состоялись 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между главой российской делегации, помощником президента страны Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.