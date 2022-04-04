В Кремле обратились к международным лидерам из-за обвинений в убийствах в Буче

Песков потребовал от международных лидеров не спешить с обвинениями в убийствах в Буче

В Кремле требуют, чтобы международные лидеры не спешили с обвинениями в адрес Москвы в убийствах гражданских лиц в городе Буча Киевской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Ситуация, безусловно, серьезная, и здесь мы бы требовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, с огульными обвинениями, а все-таки чтобы они запросили информацию из разных источников», — обратился к лидерам официальный представитель Кремля

Он также призвал их прислушаться к аргументации российской стороны.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в городе Буча под Киевом. На распространенных изданиями кадрах были видны тела людей, которые лежали на улицах города после ухода из него российской армии.

Минобороны России назвало обвинения Украины в массовых убийствах провокацией. В ведомстве подчеркнули, что свидетельства о совершенных преступлениях в Буче появились только на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. Также на опубликованных кадрах тела людей по прошествии как минимум четырех дней не окоченели и не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь, заявили в министерстве.

Из-за ситуации в Буче Россия созвала заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. По словам зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Москва требует заседания из-за «вопиющей провокации украинских радикалов». Официальный представитель МИД Мария Захарова позднее заявила, что Великобритания не дала согласие на проведение заседания.