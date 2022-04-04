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Лавров прокомментировал ситуацию в Буче

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает ситуацию в Буче как провокацию
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Москва рассматривает ситуацию в Буче как провокацию украинских военных. Так прокомментировал сообщения о гибели мирных жителей под Киевом глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями», — рассказал дипломат. По его словам, указанная провокация является прямой угрозой для международного мира и безопасности.

Лавров подчеркнул, что в Буче была организована инсценировка, которую начали распространять по информационным каналам украинские представители и их западные партнеры. Он напомнил, что Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по этому вопросу.

«Председатель Совета Безопасности в этом месяце — Великобритания — пока вчера не смогла нам подтвердить возможность такое заседание провести, но мы будем требовать от председателя выполнения его функций», — добавил министр.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Великобритания не дала согласие на проведение заседания Совбеза ООН по событиям в Буче. Она добавила, что Москва продолжит настаивать на созыве заседания.

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Виктория Кондратьева
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