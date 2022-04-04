Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи на открытии торгов 4 апреля вырос на 0,6%

На открытии торгов на Московской бирже российский фондовый рынок вырос. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,6 процента до 2775 пункта, валютный РТС — на 0,8 процента до 1041 пункта, свидетельствуют данные площадки. https://www.moex.com/

Курс доллара вырос на 1,13 процента, до 84,9 рубля, курс евро снизился на 0,58 процента, до 92,45 рубля. Цена фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июне находилась на уровне 105,4 доллара за баррель (плюс 0,95 процента). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае выросла на 0,9 процента, до 100,2 доллара за баррель.

Аналитики «Альфа-Капитала» указали в недавнем обзоре валютного рынка (есть в распоряжении «Ленты.ру»), что внешняя конъюнктура стабилизируется, и Центробанк в ближайшее время может ослабить валютные ограничения — об этом свидетельствуют уже сделанные шаги по упрощению вывода средств за рубеж. При этом рубль, по из мнению, сейчас вполне уверенно опирается на внутренние факторы: продажу валюты экспортерами, баланс спроса и предложения иностранных валют и показатели падения импорта.

В ходе торгов 1 апреля курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с 23 февраля — американская валюта в моменте опускалась на 3,45 процента до 80,33 рубля. 31 марта в котировках европейской валюты также был зафиксирован локальный антирекорд — евро упал ниже 88 рублей (до 87,7 рубля) впервые с 21 февраля.

