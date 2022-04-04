В НМ ДНР предупредили о возможном повторении событий в Буче на Украине

Представитель Народной милиции ДНР Басурин допустил повторение провокаций по примеру Бучи

После событий в Буче, Украина может повторить провокацию с обвинением России в убийствах мирного населения в других населенных пунктах. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

«Ту провокацию, которые они сделали в Буче, они могут сделать в принципе и в своих поселках... И потом заявить, что в результате стрельбы... они привели к массовой гибели гражданского населения. Это нужно ожидать и сильно на это не обращать внимание», — рассказал Басурин. Он допустил предположение, что распространение такой информации Украине необходимо для создания громких информационных поводов.

3 апреля украинские СМИ сообщили, что в пригороде Киева Буче, ранее занятом российскими войсками, обнаружены сотни трупов мирных жителей. Украинские политики резко отреагировали на эту информацию, в частности, президент Владимир Зеленский назвал российских солдат «ублюдками» и пожелал им смерти.

В Минобороны России события в Буче назвали провокацией, отметив, что видео со «зверствами» российской армии появились на четвертых день после ухода Вооруженных сил России из населенного пункта. МИД посчитал, что таким образом Украина надеется сорвать мирные переговоры и перейти к эскалации вооруженного конфликта.

Российские дипломаты 4 апреля запросили провести заседание Совбеза ООН по поводу украинский сообщений из Бучи.