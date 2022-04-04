Захарова назвала срыв переговоров целью провокации в Буче

Представитель МИД Захарова заявила, что целью провокации в Буче является срыв переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала срыв переговоров целью провокации украинских военных в городе Буча под Киевом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как отметила Захарова, Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН на 4 апреля «в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча».

Смысл очередного преступления «киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия Мария Захарова Официальный представитель МИД России

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Захарова заявила, что видеокадры и несколько фотографий из Бучи, а также последовавшие заявления Запада являются заказной историей. «Главы государств, главы внешнеполитических ведомств, общественные деятели, бывшие, кстати говоря, политические деятели сделали заявления исходя только из видеокадров, буквально минутных видеокадров», — указала она.

О массовых убийствах в Буче сообщили украинские власти

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян.

Министерство обороны России назвало информацию о причастности российских военных к убийствам провокацией. Отмечалось, что свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. Кроме того, на опубликованных снимках тела людей по прошествии минимум четырех дней не окоченели и не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Также в министерстве напомнили о том, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе нет российских военных. При этом он не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Все российские подразделения вышли из города 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров Москвы и Киева в Турции.

Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах Министерство обороны России

При этом Национальная полиция Украины сообщила о своей «зачистке» в городе Буча под Киевом за день до провокации. «Спецназовцы нацполиции начали зачистку города Буча», — говорилось в сообщении, которое было опубликовано 2 апреля в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Переговоры России и Украины продолжаются

Очередные российско-украинские переговоры состоялись 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между главой российской делегации Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за продолжение переговоров с Киевом. По его словам, Москва готовит реакцию на предложения, выдвинутые украинской делегацией во время предыдущего раунда переговоров в Стамбуле. Глава МИД также отметил, что во время переговоров Киев продемонстрировал понимание реальности по вопросам Крыма и Донбасса.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два украинских вертолета на низкой высоте обстреляли нефтебазу в столице российского региона. На объекте началось возгорание, по данным МЧС, огонь охватил резервуары с топливом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Позже Мария Захарова прокомментировала авиаудар, сопоставив время призыва США для своих граждан покинуть Россию и время удара ВСУ. По ее словам, сообщение американцев поступило в 19:50, а уже через шесть часов Украина нанесла удар по объектам в Белгороде. В связи с этим Захарова зададась вопросом, знал ли Вашингтон о готовящейся атаке.