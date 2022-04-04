Мастер маникюра назвала главную ошибку клиентов во время процедуры

Мастер ногтевого сервиса назвала главную ошибку клиентов во время маникюра

Мастер ногтевого сервиса назвала главную ошибку, которую совершают ее клиенты во время маникюра. На пост, появившийся в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), обратило внимание издание The Sun.

Юзерша с никнеймом @blossomacademy_ рассказала, что даже постоянные посетители салона красоты часто неправильно ставят руки на стол перед специалистом. По этой причине она решила запечатлеть на видео, каким образом необходимо располагать кисти во время процедуры.

Пользовательница сети пояснила, что многие люди ошибочно кладут пальцы на изгиб подлокотника специальной подушечки для маникюра. Таким образом ладонь целиком лежит на ее поверхности и затрудняет работу мастера. Однако в действительности, по словам специалиста, на подушку необходимо опираться запястьем, оставляя кисть руки свободно свисающей вниз. Блогерша пояснила, что таким образом мастер получит возможность полностью контролировать процесс.

Пост @blossomacademy_ набрал более 200 тысяч просмотров и удивил подписчиков. «Ну кто бы мог подумать! Спасибо, что научили нас, как это нужно делать», «Это легко, я исправлюсь», «Это то, что происходит со мной каждый раз, «Неожиданно, но интересно», — высказывались они.

Ранее в апреле мастер маникюра описала раздражающее ее поведение клиентов. Владелица косметического бренда Olive & June Сара Гибсон перечислила главные претензии к посетителям. Женщина заявила, что ненавидит, когда клиенты систематически опаздывают и создают неудобства для других людей. Она также пожаловалась на женщин, которые самостоятельно избавляются от накладных ногтей или снимают покрытие с ногтевой пластины. В заключение предпринимательница настоятельно попросила пользователей не писать сообщения на приеме у мастера маникюра, так как таким образом можно случайно испортить свежее покрытие.